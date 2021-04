Stadio, a fine stagione nuovo incontro Zhang-Sala: chiara la posizione dell’Inter

Il presidente nerazzurro non intende abbandonare l'idea della costruzione di un impianto che sostituirà San Siro

Fabio Alampi

Con il ritorno del presidente Steven Zhang in Italia, l'Inter può ora accelerare i propri programmi per il futuro: tra i tanti temi in agenda c'è ancora una volta quello riguardante lo stadio. Un progetto che la proprietà nerazzurra non ha alcuna intenzione di abbandonare e che, secondo La Gazzetta dello Sport, verrà nuovamente trattato a fine stagione nel corso di un incontro tra il numero uno interista e il sindaco di Milano, Beppe Sala:

"Adesso che Zhang è finalmente arrivato, ci sarà la possibilità di parlare vis a vis di una questione tanto delicata per tutte le parti in commedia: sia per il comune che punta alla riqualificazione di un'area strategica sia per il club che vedrebbe rivalutare di parecchio il suo valore".

La posizione dell'Inter

"Al momento, l'Inter (esattamente come il Milan) ritiene di aver fatto tutto quello richiesto dall'amministrazione – comprese la salvezza di parte del Meazza e la riduzione del cemento attorno al nuovo stadio – e per questo motivo aspetta le mosse politiche. Col rischio che si debba aspettare le elezioni in autunno prima di poter scegliere tra gli Anelli e la Cattedrale, i due progetti in lizza per sostituire il Meazza. Di certo, quando la stagione sarà conclusa, sindaco (tifoso interista) e presidente (nerazzurro) potranno riallacciare il filo interrotto".