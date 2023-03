Stadio, Sovrintendente Carpani: “Nessun vincolo su San Siro, su altre zone sì. Sala…”

"Al momento sull'area del lotto di San Siro non c'è né vincolo paesaggistico né vincolo culturale. In altre zone limitrofe ci sono invece presupposti di tutela da codice dei beni culturali ma lì al momento no". Parola di Emanuela Carpani, sovrintendente all'Archeologia, belle arti e paesaggio per la città metropolitana di Milano, al termine dell'incontro a Palazzo Marino con il Sindaco Sala.