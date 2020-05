CdS – Staff ridotto, spogliatoio sigillato e mascherine: Inter, è l’ora della ripresa

L’Inter torna a lavorare nel Centro Sportivo Suning di Appiano Gentile. Riprendono oggi i lavori in casa nerazzurra, con la squadra di Antonio Conte che riprenderà le attività – inizialmente individuali – sul terreno di gioco della Pinetina. Come riferisce il Corriere dello Sport, la società è in attesa dell’esito dei tamponi, in arrivo in mattinata, dopo quello negativo dei test sierologici.

Distribuiti lungo l’arco del pomeriggio, i calciatori saranno divisi in scaglioni da otto alla volta per dare a ciascuno la possibilità di avere a disposizione metà campo per lavorare. Le sedute – al momento senza pallone – sono facoltative, ma tutti vogliono tornare alla normalità.

Spogliatoio sigillato (i calciatori faranno la doccia nei bagni delle camere della foresteria) e spostamenti limitati, come lo staff, ridotto al minimo con solamente un medico e un fisioterapista, e mascherine tolte solamente in campo. Il Corriere dello Sport spiega le norme adottate dall’Inter in vista della ripresa degli allenamenti di oggi.