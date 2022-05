Torino, stagione finita per Bremer. Juric: “Problema alla caviglia, nelle ultime settimane…”

Intervenuto in conferenza stampa, Ivan Juric, allenatore del Torino, ha fatto il punto sulle condizioni fisiche di Gleison Bremer

Intervenuto in conferenza stampa alla vigilia della sfida contro il Verona, Ivan Juric, allenatore del Torino, ha fatto il punto sulle condizioni fisiche di Gleison Bremer, difensore granata e obiettivo di mercato dell'Inter :

Come ha visto la squadra?

"Bremer non ci sarà, non giocherà queste due partite. E Singo è andato ad operarsi anticipando i tempi per il prossimo anno. Sono due esempi che hanno stretto i denti: Bremer ha un problema alla caviglia e nelle ultime tre-quattro settimane ha lavorato con il dolore, ora è giusto che si curi e si metta a posto".