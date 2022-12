Lukaku, la stampa estera non è tenera: “L’incarnazione del fallimento belga”

Il giocatore nerazzurro individuato come il maggior responsabile dell'eliminazione del Belgio dai Mondiali in Qatar ma ha giocato pochi minuti

Ma non sarà un po' esagerato se si considera che ai Mondiali ci è arrivato infortunato? La stampa internazionale fa a fette Lukakudopo l'eliminazione dai gironi. Ma il calciatore nerazzurro ha giocato solo mezz'ora nella gara contro la Croazia. Vero ha sbagliato qualche occasione, ma c'è chi addirittura lo bolla come "l'incarnazione del fallimento belga". Al 61esimo palla sul palo e poi l'errore sull'assist di Hazard. È stato esasperante per il calciatore che si è sfogato contro la panchina, spiega ai suoi lettori il sito francese.