La Stampa – Partite di Serie A in chiaro, intesa vicina: i dettagli. Per i match dell’Inter…

Secondo quanto riportato da La Stampa, entro giovedì si arriverà ad un accordo per la trasmissione in chiaro di alcune partite di Serie A. Spadafora, in questi giorni, sta ascoltando tutte le parti in causa per evitare malcontenti o diffide. “Andranno in onda in chiaro su TV8 e Dazn da un minimo di 2 a un massimo di 4 partite, ma solo per quanto riguarda i recuperi della 25ª giornata (la gara più sicura sembra Atalanta-Sassuolo) e le dieci gare della 27ª. Non dovrebbero rientrare le grandi squadre”, spiega il quotidiano torinese che sembra dunque escludere che i match dell’Inter possano essere visti in chiaro. Si proseguirà, dunque, con Sky e Dazn come da normale programma, in attesa di ufficialità da parte delle istituzioni.