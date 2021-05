La Stampa esalta Skriniar (e sfotte i rossoneri): “L’unico Milan tricolore del 2021”

Elogio della stagione del difensore nerazzurro da parte del quotidiano torinese. Non è mancata una frecciata al Milan, che dopo i primi mesi da protagonista nel campionato ha perso terreno.

Il recupero di Milan Skriniar per la causa nerazzurra è stato fondamentale. Nella prima annata di Conte le sue quotazioni erano scese, più ombre che luci per un giocatore che aveva invece precedentemente dimostrato di essere da Inter. Poi la svolta in estate, con la non partenza e una stagione nella quale Milan si è preso uno spazio da vero protagonista.