La Stampa – Juventus, tabù Inzaghi: sette KO negli ultimi 6 anni. Allegri…

Inter-Juventus è una sfida molto importante per i nerazzurri ma anche per i bianconeri perché tre punti in uno scontro diretto spostano gli equilibri in ottica qualificazione alla prossima Champions League. L'edizione odierna de La Stampa, però, ricorda anche come Simone Inzaghi sia un vero e proprio tabù per i bianconeri: