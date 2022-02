Stampa Uk – Rangnick riaccende l’interesse dello United per Perisic

Il giocatore piace molto al tecnico del Manchester che lo aveva avuto nel mirino ai tempo di Mourinho

Il quotidiano inglese Express parla di Perisic . Il calciatore non ha ancora rinnovato con l'Inter anche se il club nerazzurro è interessato a prolungare il suo contratto. Stando a quanto riporta il tabloid l'allenatore dello United, Rangnick, avrebbe riacceso l'interesse nei confronto del croato. Quando si dice riacceso ci si riferisce al fatto che la società inglese aveva preso in esame Ivan già nel 2017 su specifica richiesta di Mourinho.

"Il tecnico dei Red Devils ha riacceso l'interesse per il giocatore mentre si prepara a diventare consulente per il club inglese", si legge nell'articolo. Il tecnico finirà la sua esperienza in panchina a giugno e poi sarà per due anni consulente del Manchester. Quando era stato Mou a chiedere Perisic Joel Glazer non ha voluto offrire quanto l'Inter richiedeva per il giocatore. L'attacco da rinforzare sarà la priorità dello United: Ronaldo potrebbe già lasciare il club ed è improbabile anche la permanenza di Cavani. Da definire le situazioni di Anthony Martial e Mason Greenwood.