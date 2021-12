Inter, in stand by l’affare Nandez: dalla scorsa estate nessun passo in avanti

Il centrocampista del Cagliari è stato vicino ai nerazzurri durante l'ultima sessione di mercato, ma l'operazione non si è chiusa

Il nome di Nahitan Nandez circola ormai da tempo in orbita Inter: il duttile centrocampista del Cagliari è stato a lungo accostato ai nerazzurri, in particolar modo durante l'ultima sessione estiva di mercato, ma i due club non hanno trovato l'intesa. L'uruguaiano è ora nuovamente indicato come un possibile rinforzo interista per gennaio, ma il Corriere dello Sport la pensa diversamente: "E' vero che aleggia sempre il nome di Nandez, ma dalla scorsa estate l'Inter non si è più fatta avanti: tutto in stand-by, dunque. Tanto più che, seppur manchi un vero vice di Brozovic, e volendo pure di Barella, il centrocampo sarebbe comunque numericamente a posto".