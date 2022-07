Criscitiello: “Vertice PSG-intermediario Inter. Guerra di posizione, Skriniar chiede che…”

È andato in scena oggi a Londra l'incontro tra Inter e Paris Saint-Germain per il trasferimento a Parigi di Milan Skriniar: è quanto riferisce Sportitalia, che illustra i dettagli del vertice londinese. Il meeting sarebbe avvenuto alle ore 19: da una parte Busardò, intermediario scelto dall'Inter, dall'altra Henrique Antero, ex direttore del PSG e oggi consulente di Campos. Il club parigino non si muove dalla sua offerta, perchè sa che Skriniar è in scadenza di contratto e gioca sull'accordo già raggiunto con lui. Busardò chiede più soldi per l'Inter, che ad oggi prova a tenere la sua posizione: servono 70 milioni. Il PSG è disposto ad aspettare, consapevole che la "guerra" deve farla Skriniar, che al momento non vuole farla, ma vuole anche i soldi che offre il PSG: 7,5/8 milioni a stagione. Le parti si riaggiorneranno a inizio settimana prossima. l'unica cosa che Skriniar avrebbe chiesto è di chiudere entro 5/7 giorni massimo, e di non arrivare a inizio campionato.