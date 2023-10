Stankovic: “Sudo più adesso di quando giocavo? E ora sono più cicciottello e…”

Dejan Stankovic, allenatore del Ferencvaros, ha giocato in Europa League contro la Fiorentina e ha pareggiato la partita due a due. Alla fine ha analizzato la prestazione dei suoi ragazzi e si è detto orgoglioso di loro, di come hanno affrontato la formazione italiana. Sembrava provatissimo, più che altro sudato per una gara impegnativa anche per lui da un punto di vista fisico.