Inter, ieri Stankovic in sede per rescindere: Dejan ha confessato a Marotta…

Ieri nella sede dell’Inter si è rivisto Dejan Stankovic, che ha risolto il suo contratto con il club nerazzurro, dato l’inizio della sua avventura alla Stella Rossa di Belgrado. E, come riporta Tuttosport, l’ex centrocampista serbo ha confessato a Beppe Marotta di voler organizzare un’amichevole tra Stella Rossa e Inter:

“Ieri, infine, in sede si è visto Dejan Stankovic che, dopo essere stato nominato allenatore della Stella Rossa, ha rescisso l’accordo con il settore giovanile per lo scouting di giocatori. L’ex tripletista ha anche confessato a Marotta la volontà di organizzare un’amichevole in estate a Belgrado tra le sue squadre del cuore“.

(Fonte: Tuttosport)