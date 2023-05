Samp-Stankovic, vertice di confronto col club: l’ex Inter resta in panchina

Sembrava ad un passo dall'addio alla Sampdoria, ma l'ex Inter Dejan Stankovic resta sulla panchina del club ligure. È quello che ha deciso l'ex calciatore insieme alla società in un vertice andato in scena oggi. Nelle scorse ore lui stesso aveva parlato di possibile addio, dopo la sconfitta per cinque a zero contro la Fiorentina.

Il chiarimento tra allenatore e dirigenti si è reso necessario, ma non era stato mai messa in dubbio dalla società la permanenza del tecnico serbo. Era stato piuttosto lui a mettersi in discussione e che aveva preso in considerazione l'addio se avesse ricevuto segnali di resa da parte del club o da parte dei suoi ragazzi. Questa mattina, come spiegato da Skysport, l'ex centrocampista ha visto il presidente Lanna e il ds Baldini. "Il serbo alla fine non si è dimesso, ha ricevuto le risposte che si attendeva e ha ribadito la sua determinazione nel chiudere il campionato nel modo più dignitoso possibile", ha spiegato il canale satellitare.