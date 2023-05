Sky – Stankovic incontra la Samp oggi: tra dimissioni e possibili sostituti

“Oggi sarà la giornata decisiva per capire meglio la situazione. Stankovic parlerà con squadra e società, a quel punto deciderà se proseguire o meno al termine della stagione. L'allenamento mattutino è stato spostato nel pomeriggio per permettere il confronto tra l'allenatore e la dirigenza, fissato per l'ora di pranzo. Da capire se poi la seduta pomeridiana sarà guidata da Stankovic. Anche se dovesse rimanere, potrebbe dare forfait a causa di un malessere fisico (ha avuto febbre alta negli ultimi due giorni). Nel caso si arrivi alla separazione la squadra potrebbe essere affidata a Palombo e Tufano”, si legge.