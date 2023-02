Stankovic: “Complimenti ai miei ragazzi, punto contro una grandissima Inter”

Il tecnico della Sampdoria ha commentato il pareggio a reti bianche ottenuto contro i nerazzurri di Inzaghi

Fabio Alampi

Dejan Stankovic, allenatore della Sampdoria, ha commentato ai microfoni di Sky Sport il pareggio a reti bianche contro l'Inter: "È stata una partita molto intensa, bella, combattuta. Faccio i complimenti ai ragazzi. Mi è dispiaciuto non parlare dopo Monza, ero triste per l'episodio all'ultimo secondo, mi pento di non aver fatto i complimenti ai ragazzi e lo faccio ora, questo punto è tutto merito loro e della nostra tifoseria. Faccio i complimenti a Inzaghi e a una grande Inter, vederla così da vicino capisci di che pasta è fatta, sono fortissimi e faccio loro un grandissimo in bocca al lupo.

A volte siamo stati un po' frenetici ma certi errori li capisco, i ragazzi vivono questa tensione, non posso arrabbiarmi. Con un po' di tranquillità potevamo fare meglio. Abbiamo avuto le nostre occasioni, ma anche l'Inter ne ha avute, siamo stati fortunati su qualche episodio, e quando dai tutto te stesso a volte la fortuna può girare. Credo nel lavoro, nell'approccio alla gara, nell'orgoglio. Sono contento per Murillo, che non giocava da tanto e ha fatto una bellissima gara, ha dimostrato che è un giocatore forte, con personalità. Nuytinck e Amione hanno fatto una partita splendida, gli attaccanti idem. Sono stati bravi tutti, faccio i miei complimenti. C'è da riposare, abbiamo speso tantissimo, l'Inter è una squadra che ti punisce in 2 passaggi se non sei attento. Questo punto l'abbiamo sudato e meritato. Volevamo uscire alti, pressare, prendere un rischio calcolato, scalare sul lato debole, loro sono bravi e giocano a memoria, hanno centrocampisti che fanno degli strappi da paura. La stessa partita ti porta ad abbassarti, ma quando potevamo volevo uscire alta, e qualche occasioni l'abbiamo avuta. Sono orgoglioso dello spirito di gruppo.

Il problema del gol? Non lo so, ce la stiamo mettendo tutta, sto provando a proteggere la squadra, a dare equilibrio. Oggi avevamo 4 giocatori offensivi, cerchiamo di essere più pericolosi: ci arriveremo. Abbiamo fatto 2 gol a Monza, potevamo fare meglio anche oggi. La salvezza sarebbe un miracolo? Va bene, chiamiamola miracolo. I pareggi contro Monza e Inter hanno pesi diversi: settimana scorsa ci sono sfuggiti 2 punti, quello di oggi ci dà continuità, perchè abbiamo giocato contro una grandissima squadra, che ha obiettivi molto diversi dai nostri. Importante è dare continuità. Mi unisco a tutte le persone che soffrono in Turchia e Siria, e volevo salutare mister Zaccheroni, gli mando un grandissimo abbraccio".