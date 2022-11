Stankovic jr, tanti estimatori ad Appiano: “Il suo futuro con l’Inter è scritto”

Oltre al mercato, l'Inter sta guardando anche in casa sua per capire il futuro della propria porta. Sono infatti diversi gli estremi difensori sotto contratto, come ricorda La Gazzetta dello Sport: "Difficile un ritorno di Radu, ma c’è pure il brasiliano Brazao sotto contratto, che sta recuperando da un brutto infortunio. Cordaz - fondamentale nello spogliatoio - dovrebbe rinnovare e rimanere come terzo. E poi ci sarà da valutare il percorso di Filip Stankovic: il 20enne figlio di Dejan ha tantissimi estimatori ad Appiano e ora è al Volendam. Nel suo futuro c’è il rientro alla base, ma resta difficile immaginarlo dalla prossima stagione come vice Onana".