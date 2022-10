Stankovic: “Dispiace per il secondo gol, vedo miglioramenti. Inter da scudetto”

Ritorno amaro a San Siro per Dejan Stankovic, che con la sua Sampdoria viene sconfitto per 3-0 dall'Inter. Questa l'analisi in conferenza stampa del tecnico blucerchiato: "Le scelte che ho fatto si basano sulla singola partita, non possono essere sempre le stesse. Sono contento per come i miei hanno reagito e risposto sul piano fisico, della velocità e tattico, i gol presi sono arrivati da calcio piazzato e su lancio lungo da 60 metri. Se proprio dovevo prendere gol speravo di prenderlo su contropiede, lavoriamo tanto sui calci piazati. Unica cosa che posso rimpoverare ai ragazzi è la concentrazione. Porto a casa tante cose positive, siamo vivi, non ci siamo sciolti. Mi dispiace soprattuto per il secondo gol. Pian piano stiamo guadagnando fiducia, forza fisica e mentale. Abbiamo giocato contro una squadra che sta lottando per lo scudetto, vedo l'Inter con Napoli e Milan, sono usciti da un periodo difficile. Lottiamo per obiettivi diversi, ma l'atteggiamento mi è piaciuto, l'intensità, il coraggio, abbiamo rischiato giocate che non avremmo rischiato prima. Forse meritavamo di segnare un gol.