Stankovic: “Milan micidiale, con Pioli cose di campo. Derby? Era stasera il mio”

Dopo il pareggio in Europa League contro il Milan , il tecnico della Stella Rossa Dejan Stankovic ha parlato ai microfoni di Sky Sport:

"Milan micidiale, sono molto veloci. Non abbiamo mollato, sono contento per i ragazzi. Il derby? Il mio derby era stasera, poi vediamo cosa succede. Battibecco con Pioli? Normale durante la partita, rimane tutto in campo".