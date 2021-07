Inter, baby talenti in uscita: Stankovic in Olanda, Persyn in Belgio. Oristanio…

I tre gioiellini nerazzurri, tutti classe 2002, si apprestano a vivere la loro prima stagione tra i professionisti

Tre giovani talenti dell'Inter stanno per lasciare i nerazzurri per affrontare la loro prima stagione tra i professionisti: si tratta di Filip Stankovic, Tibo Persyn e Gaetano Oristanio, tutti classe 2002. Così scrive il Corriere dello Sport: "A proposito di giovani: è fatta per la cessione in prestito di Stankovic al Volendam e di Persyn al Bruges. Il prossimo a partire dovrebbe essere Oristanio".