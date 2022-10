Serbia, Stankovic ricevuto dal presidente federale Vucic: “Speriamo possa tornare qui”

Dejan Stankovic, che di recente ha assunto la guida della Sampdoria, è stato ricevuto oggi a Belgrado dal Presidente serbo Aleksandar Vucic. A darne notizia è stato lo stesso Vucic, che con un messaggio sul suo profilo Instagram ha fatto gli auguri a Stankovic per il suo nuovo incarico nel campionato italiano di serie A, "con la speranza che possa tornare presto nel suo Paese".

Il Presidente ha pubblicato anche una foto in cui si vede Stankovic mentre gli regala una maglietta della Sampdoria con il numero 1. Ex centrocampista della nazionale serba e dell'Inter, Dejan Stankovic è stato ingaggiato dalla squadra blucerchiata dopo le sue dimissioni dall'incarico di allenatore della Stella Rossa di Belgrado, dopo la mancata qualificazione per i gironi di Champions League.