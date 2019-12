Stankovic saluta l’Inter e torna a casa. L’ex eroe del Triplete sarà l’allenatore della Stella Rossa

Dejan Stankovic sarà il nuovo allenatore della Stella Rossa di Belgrado. L’ex eroe del Triplete di Mourinho farà ritorno alla squadra del suo paese e inizierà una nuova aventura.

“Manca ancora l’ufficialità, ma Dejan Stankovic sarà il nuovo allenatore della Stella Rossa di Belgrado, il club in cui è cresciuto e ha mosso i primi passi nel calcio professionistico: 85 partite e 30 gol tra il 1994 e il ’98, prima dell’arrivo in Italia, alla Lazio. Da lì il passaggio all’Inter, dove ha vinto tutto e sarà sempre ricordato come uno degli eroi del Triplete. Milano diventa la sua nuova casa anche dopo l’addio al calcio. Tanto che Dejan appena un mesetto fa era tornato a lavorare per il club nerazzurro, da collaboratore tecnico del settore giovanile. In attesa magari di una nuova sfida. Che è arrivata a sorpresa e che ovviamente ha riempito d’orgoglio Stankovic: dopo l’esonero di Milojevic, la Stella Rossa ha deciso di riportare a casa Deki e affidargli il rilancio della squadra”, si legge su La Gazzetta dello Sport