Stankovic: “Darò il 101% per la Sampdoria. Audero? Qui è una leggenda, spero di…”

«Emil è un esempio. L'ho sentito prima di venire. Mi ha dato qualche consiglio prima di venire, è un bravo portiere e e una brava persona, sono cresciuto guardandolo. Cercherò di ripetere quanto fatto da lui, onorando la maglia. Lui qui è una leggenda, ma cercherò di farlo rimpiangere il meno possibile. Olanda? E' stata un'esperienza giusta, lì è un calcio moderno che dà spazio ai giovani, sono cresciuto in quegli anni».

