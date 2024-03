Intervistato da sky Sport il giovane portiere della Sampdoria, in prestito dall'Inter, ha parlato della sua stagione a Genova

Intervistato da Sky Sport il giovane portiere della Sampdoria Filip Stankovic, in prestito dall'Inter, ha parlato della sua stagione a Genova:

"Siamo partiti un po' male, ma mi sono stati tutti vicini, il mister e la famiglia e ora ne stiamo uscendo. Ora ci sono ancora 9 partite, 9 finali. Sogno Serie A? Certo. Mio padre non un ostacolo, lui qua ha dato il 101% mi ha dato tanti buoni consigli sulla Samp. Più difficile che perda lo scudetto l'Inter o che la Samp non andasse ai playoff? Preferisco non risponde, personalmente vorrei che vincesse lo scudetto l'Inter e la Samp arrivasse ai playoff".