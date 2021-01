Libero – Inter, cambio di proprietà? Ecco lo stato d’animo di Conte: “Come se si sentisse…”

L’edizione odierna di Libero racconta lo stato d’animo di Antonio Conte in questo di periodo d’incertezza per l’Inter, impegnata in una trattativa per un possibile cambio di proprietà. Scrive il quotidiano:

“Invece la tranquillità di Marotta contagia Conte, il quale sembra quasi godere della nuova difficoltà, come se si sentisse ancor più in dovere di proteggere i suoi giocatori, il suo gruppo. Non per caso il tecnico che aveva finora fallito gli scontri diretti, eccezion fatta per il Napoli, ritrova ora il tocco magico“.

(Fonte: Libero)