Sala: “Statua di Ibra a Milano? Nulla in contrario, da interista dico che lui al Milan…”

Il Sindaco di Milano Beppe Sala ha parlato della possibilità di costruire una statua a Milano per Ibrahimovic:

“Se qualcuno vorrà proporlo non ho nulla in contrario. Al di là dei colori che veste è stato ed è ancora un grande campione, mi auguro possa dare un suo contributo al Milan ed immagino sia un contributo in campo ma motivazione. Da interista ho visto l’ingaggio di Ibra come una buona notizia per la Serie A. Dove mettiamo la statua? Farei chiedere ai milanisti, magari vicino alla loro sede”.

(Milano Today)