Stellini: “Sì Barella capitano. C’è ancora tanto di Conte nell’Inter. Lui alla Juve? Credo…”

Ospite ai microfoni di TMW Radio, durante la trasmissione Maracanà, è intervenuto anche Christian Stellini, ex viceallenatore dell'Inter

Ospite ai microfoni di TMW Radio, durante la trasmissione Maracanà, è intervenuto anche Christian Stellini, ex viceallenatore dell'Inter durante la gestione di Antonio Conte. Dichiarazioni molto interessanti, quelle di Stellini, tra passato e futuro, con un occhio alla squadra di Simone Inzaghi:

Quanto c'è in queste sette partite di Antonio Conte nell'Inter?

"Tornare alla Juventus? Ho la fortuna di non avere l'obbligo di decidere io (ride, ndr). Credo che Conte abbia dimostrato di essere un grandissimo professionista, altrimenti non avrebbe scelto di andare all'Inter. Ha messo in discussione tanto del suo passato e ha ottenuto risultati. Lui vive di sentimenti, ha già parlato con la scelta che ha fatto. Se ci fossero i presupposti, lui guarderebbe alla professione, prima che al sentimento".