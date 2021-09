Attacco, l’Inter monitora un giovane per il futuro: “Considerato talento fuori dalla norma”

Le sue prestazioni non sono passate inosservate e i suoi gol hanno attirato ben presto l'attenzione dei grandi club italiani, Inter inclusa

Le sue prestazioni non sono passate inosservate e i suoi gol hanno attirato ben presto l'attenzione dei grandi club italiani, Inter inclusa. Lorenzo Lucca, giovane attaccante classe 2000 del Pisa, è fra i talenti emergenti del calcio italiano. Autore di cinque gol in sette partite, il calciatore, alto 201 cm ma al contempo rapido e tecnico, è seguito da Milan, Juventus (data in pole position dati gli ottimi rapporti con Claudio Chiellini, dirigente del Pisa e fratello del difensore bianconero) e Inter, sulle sue tracce da settimane: