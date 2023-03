Stellini: “Conte torna domenica e ci sarà col Milan. Stagione di successo se…”

Intervenuto in conferenza stampa alla vigilia della gara contro i Wolves, Cristian Stellini, vice di Antonio Conte al Tottenham, ha annunciato quando il tecnico tornerà finalmente in panchina: "Antonio tornerà a Londra domenica e guiderà la squadra in Champions. Sono stati i dottori a decidere che Antonio tornasse domenica e non sabato. Avevano parlato di un mese dopo l'operazione, periodo che scadrebbe sabato ma loro gli hanno imposto di tornare domenica. Antonio è frustrato per non essere qui, ma deve seguire le indicazioni dei medici. Sheffield? Difficile mettere da parte risultati come quello.