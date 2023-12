Le parole dell'ex calciatore: "Zapata? So quanto sia importante per un attaccante fare gol. Essersi sbloccato può dare la svolta alla sua stagione

Intervenuto ai microfoni di Tuttosport, Roberto Stellone, ex calciatore, ha parlato così del ritorno al gol di Duvan Zapata: «So quanto sia importante per un attaccante fare gol. Essersi sbloccato può dare la svolta alla sua stagione. Se Duvan sta bene fisicamente, è devastante e sposta gli equilibri. In Serie A solo Lukaku è come il colombiano per strapotere fisico e potenza».