Stendardo: “Juve? Allegri ha commesso un errore. Giocare contro l’Inter con 2 punti in più…”

Intervenuto ai microfoni di Rai Sport, Guglielmo Stendardo ha commentato il pareggio della Juve contro l'Empoli. "Io penso che gli allenatori a volte commettano l’errore, inconsciamente, di pensare già a quella che potrebbe essere la partita successiva. La Juventus ha avuto un approccio diverso rispetto alle gare precedenti, perché Arkadiusz Milik è stato ingenuo nell’occasione dell’espulsione ma la squadra non è partita come in altre circostanze".

"Era superiore all’Empoli, che poteva approfittarne in diverse situazioni e andare in vantaggio. È un’occasione sprecata, perché con due punti in più andava a giocarsi il derby d’Italia sicuramente con un’altra condizione psicologica. Ma tutte le partite sono da giocare, anche con l’Empoli non era semplice e il campo ha dato un verdetto diverso da quello che ci aspettavamo".