Stendardo: “Il Napoli lotterà fino alla fine con Inter e Juve per lo scudetto”

"Il Napoli penso abbia l’ambizione di lottare sino alla fine, con l’Inter e con la Juventus, avendo tutte le carte in regola e la possibilità anche di dedicare tutte le energie ad un unico impegno, non avendo le coppe da disputare. Oltre l’Inter, e allo stesso Napoli, per me la Juventus può dire la sua, Thiago Motta mi piace come allenatore perché da’ un’identità precisa alla squadra. Pur mancando un vice Vlahovic e non avendo Bremer per molto tempo ha una forza difensiva e un’identità che può portarla a fare più punti di quelli che ouò iun virtù dei mezzi tecnici".