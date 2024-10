Inter lancia la linea retro: ecco maglie e felpe del passato – FOTO

L'Inter ha deciso di fare un bel regalo ai tifosi nerazzurri. Il club di Viale della Liberazione ha lanciato la linea retro con maglie e felpe del passato. Dalla 'mitica' Fiorucci che i tifosi ricordano sempre con affetto, fino alla classica Pirelli che ha campeggiato sulla maglia per tanti anni. Non mancano maglie ancora più storiche come quella del 1963-64 quando l'Inter di Angelo Moratti conquistò la sua prima Coppa dei Campioni battendo in finale il Real Madrid di Di Stefano.