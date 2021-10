Sterling: “Mi piacerebbe giocare in un altro campionato. Se ci fosse…”

L'attaccante ammette di valutare con molta attenzione la possibilità di giocare in un altro campionato

Raheem Sterling valuta con molta attenzione la possibilità di giocare in un altro campionato. L'attaccante inglese ha giocato solo due partite da titolare in Premier League in questa stagione sotto Pep Guardiola. Sterling spiega che non è contento della situazione: "Se ci fosse l'opportunità di andare da qualche altra parte per giocare di più, sarei aperto a questo momento. Come ho detto, il calcio è la cosa più importante per me, sfide che mi sono posto fin da giovane e sogno anche di giocare all'estero. Come giocatore inglese, so tutto sulla Premier League, un giorno mi piacerebbe giocare all'estero per vedere come potrei affrontare quella sfida".