Ungheria-Inghilterra, la Fifa apre un’indagine su ululati razzisti

La Fifa ha avviato un'indagine sugli insulti razzisti all'indirizzo dei giocatori inglesi durante la partita di giovedì sera a Budapest tra Ungheria e Inghilterra. Lo riportano i media britannici. Durante l'incontro, valevole per le qualificazioni alla Coppa del Mondo in Qatar, non solo Raheem Sterling, ma anche Jude Bellingham è stato preso di mira da cori razzisti e ululati. Pronta la presa di posizione della Federcalcio inglese che ha definito gli abusi "completamente inaccettabili".