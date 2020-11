Foto d’autore per il presidente Steven Zhang che mentre l’Inter è alle prese con la Champions lui è nel suo Paese. Il presidente nei giorni scorsi è stato protagonista dell’assemblea dei soci nerazzurri. A loro ha parlato di obiettivi e futuro e ha sottolineato ancora una volta la sua fiducia nei confronti di Conte e del percorso intrapreso insieme. Il giovane numero uno nerazzurro ha pubblicato una foto che lo vede immortalato in una giornata di pioggia, sotto l’ombrello.

I tifosi hanno commentato lo scatto tra richieste di scudetto e di regali di mercato (Messi il nome più gettonato). Il momento delicato nel percorso in Champions sta tenendo sulle spine i tifosi nerazzurri, che domani sperano in una vittoria contro il Gladbach. Tantissimi i commenti al post, di incoraggiamento e con qualche critica fisiologica. E poi anche un inguaribile romantico che scrive: “Non può piovere per sempre”. Già.