Stipendi da pagare entro il 16 febbraio, la FIGC non concederà deroghe

La Figc non concederà deroghe ai club che devono pagare a febbraio gli stipendi di luglio e agosto. Tra questi club c’è anche l’Inter e di recente sono arrivate delle rassicurazioni alla squadra su quei pagamenti. C’era un accordo e dovrà essere rispettato entro il 16.

Non ci sarà nessun slittamento, come avrebbero voluto alcuni club perché non sarebbe stato giusto nei confronti della maggioranza dei club che ha già pagato gli stipendi arretrati. Si può trattare individualmente con i giocatori, ma le scadenze vanno rispettare. A marzo per esempio andranno saldato gli stipendi arretrati per iscrivere la squadra alle coppe europee, da quanto riporta il quotidiano La Repubblica.

(fonte: repubblica.it)