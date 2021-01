Repubblica – Stipendi Inter, non ci saranno problemi: il club infatti fa sapere…

Oggi intanto si è tenuto il consiglio di amministrazione dell’Inter, a cui si è collegato in video conferenza da Nanchino anche il presidente Steven Zhang, figlio di Zhang Jindong, la cui Suning Holdings Group ha acquisito nel 2016 il 68,55 per cento dell’Inter per 270 milioni. All’ordine del giorno, la difficile situazione finanziaria del club per effetto del Covid. Nello scorso esercizio, chiuso il 30 giugno 2020, i nerazzurri hanno registrato perdite per 102 milioni. I primi mesi della stagione in corso confermano l’andamento. “Il consiglio di amministrazione dell’Inter continuerà a supportare il management nella gestione societaria al fine di garantire la stabilità operativa e sportiva del club”, si legge in una nota ufficiale. Un tema aperto restano gli stipendi ai giocatori: quelli di luglio e agosto, poi differiti a settembre, dovranno essere versati entro il prossimo 16 febbraio, data della verifica Figc, altrimenti la squadra sarà penalizzata nella classifica del campionato. Ma l’ipotesi non appare realistica: l’Inter assicura infatti che rispetterà le scadenze federali.

(Repubblica)