Stoichkov: “Adoro Lautaro, non sta mai fermo. Al Barça può diventare come Batistuta”

Intervistato da Joga Bonito, l’ex campione del Barcellona Hristo Stoichkov ha parlato delle caratteristiche di Lautaro Martinez e del suo possibile passaggio al Barcellona:

“Adoro Lautaro, mi piacciono questo tipo di attaccanti. Ha grande mobilità e lavora tanto per la squadra. Non rimane mai fermo e questo è più importante che fare un gol. Se Lautaro va al Barcellona potrebbe consacrarsi in un attaccante importante come fu Batistuta. Avrebbe davanti il miglior professore del mondo come Suarez. Possono giocare insieme con Messi”.