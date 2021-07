Stoichkov: “Difficilissimo assegnare il Pallone d’oro. Tra i nomi metto Lukaku perché…”

Hristo Stoichkov, Pallone d'Oro 1994, ha commentato così il risultato degli Europei e la corsa al premio di France Football

«È tornata a giocare al calcio! Ora non si parlerà più di catenaccio, solo in un paio di situazioni vi siete chiusi in difesa. Ho sentito Roberto poco prima della finale, era sereno. Anche dopo tanti anni ci sentiamo spesso per i compleanni e Natale. È un fuoriclasse in panchina come lo era in campo. Fantasia, intelligenza. Ed è stato bello vedere altri amici felici accanto: Vialli e Lombardo».