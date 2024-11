Marco Storari , ex portiere, ha parlato ai microfoni di TMW anche di Inter-Napoli:

"Inter-Napoli match scudetto? È ancora presto. Sicuramente sarà una gara molto importante, con l'Inter avvantaggiata: sono anni che fa ottime cose. A Napoli c'è una garanzia che è l'allenatore: non avevo dubbi su quello che potesse fare Conte a Napoli. Però non sarà una partita scudetto, è ancora presto".

"Anche l'Atalanta sono anni che sta facendo bene, ora è il momento per poter competere per lo scudetto. Però, ripeto, siamo ancora all'inizio del campionato: è presto, per i verdetti ci sarà tempo".