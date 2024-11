Segno X nel precedente più recente al ‘Meazza’ - Il 17 marzo scorso, l’Inter futura vincitrice del torneo e il Napoli campione in carica si divisero equamente la posta in palio. L’1-1 finale maturò dall’iniziale vantaggio dei padroni di casa firmato da Matteo Darmian e dalla rete del pari siglata nel finale dall’ex di turno Juan Jesus. La replica del risultato esatto è stimata a 5.75 da Betclic, che prevede una gara in cui l’esito è attualmente in equilibrio tra Over 2.5, a 1.76, e Under 2.5, a 1.81.