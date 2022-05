Storgato: “Di Maria alla Juve? Mi tenevo Dybala. Perisic? Diffidente perché…”

Le parole dell'ex bianconero: "Quanto a Perisic, nel calcio di oggi diffido dei giocatori che fanno una gran stagione in scadenza di contratto"

Intervenuto ai microfoni di TMW, Massimo Storgato, ex calciatore, ha parlato così del mercato della Juventus, che ora insegue Angel Di Maria: "Non mi entusiasma pur riconoscendo il valore del giocatore. E' un po' di anni che non ha una gran continuità. A quel punto mi tengo Dybala se devo fare una scelta. Quanto a Perisic, nel calcio di oggi diffido dei giocatori che fanno una gran stagione in scadenza di contratto. Danno tanto e poi quando vanno a firmare contratti di due tre anni si siedono. Per le corsie esterne serve gente fresca e giovane, che abbia voglia di correre e sacrificarsi Vedrei bene qualche giocatore giovane che abbia già fatto due-tre campionati".