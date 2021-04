Storti: “Mi piace tutto di questa Inter. Ecco quali giocatori vorrei nel mio film”

Inter-Cagliari per Giovanni Storti è una sfida sempre speciale. Il tifoso nerazzurro ha raccontato ai microfoni di Inter TV.

Giovanni Storti ha parlato ai microfoni di Inter TV prima della sfida contro il Cagliari: "Ma come si fa a mettere due su Inter-Cagliari? (ride, ndr). Per l'occasione ho messo una maglia storica, quella del 15° scudetto. E' di lana grezza. Quella battuta del film nasce dal fatto che la Sardegna è una terra che ci ha dato tanto, ci piaceva citarla per quello. Di questa squadra mi piace un po' tutto. Dal modulo, dall'attacco alla difesa. Mi piace tutto di questa squadra. Poi il centrocampo formato spesso da due brevilinei che mi assomigliano. Al gioco brevilineo mi sono affezionato. Barella? In questa settimana si sono allenati Sensi e Barella con Lukaku che li portava in giro e segnava, loro abbracciati al belga".

"Mi aspetto una partita divertente e dinamica. Che i nostri ex giocatori si mettano una mano sul cuore. E che poi dopo questa vinca sempre il Cagliari, si salvi e arrivi in EL. Progetti? Abbiamo un film e altre cose in progetto. Stiamo lavorando in modo intimo, aspettiamo che i tempi migliorino. Non ci siamo fermati. Coinvolgere un giocatore dell'Inter per qualche breve scena? Sarei molto contento se Sensi e Barella, Sanchez, tutti i brevilinei e piccoli li vogliamo", ha concluso a Inter TV Giovanni Storti.