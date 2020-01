CdS – Inter, strada in salita per Eriksen: difficile a giugno, quasi impossibile a gennaio

Per l’Inter non sarà facile arrivare a Christian Eriksen: il centrocampista danese è il sogno di mercato dei nerazzurri ma, fra costi dell’operazione e concorrenza agguerrita, portarlo a Milano rischia di diventare tremendamente complicato. Così scrive il Corriere dello Sport:

“In attesa di capire se tornerà d’attualità la candidatura di De Paul (se la classifica dell’Udinese migliorerà ulteriormente nelle prossime due giornate e scenderanno le pretese economiche dei Pozzo…), l’altro nome caldo è quello di Eriksen. Il suo agente Martin Schoots è segnalato in arrivo a Milano. E’ sbarcato in città già ieri? Le voci in tal senso ci sono, ma in viale della Liberazione negano sia il viaggio del procuratore sia un incontro con lui nei prossimi giorni.

La linea nerazzurra è sempre la stessa: Eriksen è un’operazione complicatissima da concludere la prossima estate, quando sarà a parametro zero e avrà costi esorbitanti di ingaggio e commissioni (adesso guadagna 5 milioni netti e ne chiede il doppio più le commissioni), mentre è quasi impossibile per la finestra di gennaio. Quel “quasi” lascia un minimo la porta aperta perché il Tottenham lo venderebbe volentieri subito, ma il calciatore è attratto (e molto) dalla prospettiva di andare nella Liga e il Real è forte sul danese. Per giugno“.