Inter padrona del proprio destino: strada scudetto in discesa. Ma col Liverpool serve di più

Dopo aver superato indenne l'ostacolo Napoli, la strada per lo scudetto in casa Inter sembra ora in discesa

Marco Macca

Dopo aver superato indenne l'ostacolo Napoli, la strada per lo scudetto in casa Inter sembra ora in discesa. Il calendario, Juventus a parte, presenta ora pochi ostacoli (almeno sulla carta). Certo è che, come scrive il Corriere della Sera, in Champions League contro il Liverpool servirà certamente di più:

"Il calendario dell’Inter è in discesa, ad eccezione della trasferta allo Stadium contro la Juve di Vlahovic e l’orizzonte roseo. La squadra di Inzaghi è padrona del proprio destino. Capolista virtuale indipendentemente dal Milan, considerando che deve recuperare la partita con il Bologna, ha la possibilità di prendersi lo scudetto della seconda stella. Certo, mercoledì nel primo spareggio contro il Liverpool, per gli ottavi di Champions, servirà molto di più".

(Fonte: Corriere della Sera)