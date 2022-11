Stramaccioni: “Scudetto, l’Inter manca di continuità e personalità in trasferta”

Concentrandoci sulla Serie A, il Napoli ha stupito tutti. Può essere l'anno buono per gli azzurri?

"Finora il loro cammino in Italia e in Europa il loro cammino è stato straordinario in Italia e in Europa e non soltanto per i risultati, ma anche dal punto di vista di ciò che esprimono sul campo. Il campionato quest'anno è comunque particolare, fondamentale sarà l'approccio ed il rientro da questa sosta che lo spezza in due. Potrebbe essere l'anno del Napoli, a patto che riparta senza ripercussioni dopo questa lunga sosta".