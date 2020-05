Stramaccioni: “L’esordio a San Siro a 36 anni l’emozione più grande. Guidare uno dei club…”

In una lunga intervista rilasciata alla Gazzetta Regionale, Andrea Stramaccioni ripercosse le tappe più importanti della sua carriera da allenatore. L’allenatore parla così del suo esordio sulla panchina dell’Inter: “L’emozione più grande vissuta da allenatore? Ne ho vissute tante, ma togliendo le personali, sicuramente l’esordio a San Siro a 36 anni come allenatore più giovane della Serie A non ha eguali. Guidare due stagioni, per quasi 60 partite, uno dei club più famosi del mondo è un onore“.

(Fonte: profilo Instagram di Andrea Stramaccioni)