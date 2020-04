Stramaccioni: “Eriksen? Conte e Marotta ci punteranno. Lautaro? A quelle cifre…”

Intervistato da Radio Sportiva, Andrea Stramaccioni ha commentato il mercato dell’Inter, tra passato e futuro. I nomi in primo piano? Eriksen e Lautaro Martinez. L’uno cerca l’esplosione in nerazzurro, l’altro è sempre il profilo più gettonato del Barcellona in vista della prossima stagione. Stramaccioni la pensa così:

“Futuro? Qualcosina come contatti c’è, ma è tutto sospeso. Le situazioni più valutabili riguardano contratti in scadenza o i rinnovi, sul resto c’è grande incertezza. Inter? L’approccio al ritorno in campo può essere positivo, la sosta forzata può aver fatto bene. Eriksen? È arrivato con tantissime aspettative, ma non è facile l’inserimento di un giocatore così talentuoso in uno scacchiere tattico quadrato come quello di Conte. Ha caratteristiche uniche per la rosa nerazzurra, l’allenatore e Marotta lo hanno voluto e ci punteranno. Lautaro Martinez? Se le cifre sono quelle ci si può pensare, magari nell’ottica di prendere poi tre rinforzi per aiutare la squadra“.

(Fonte: Radio Sportiva)