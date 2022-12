Stramaccioni: “Inter-Napoli? A centrocampo sarà battaglia. Brozovic fondamentale”

Le parole del tecnico: "Un'Inter affamata che proverà a tenere alto il baricentro. Per il Napoli è un test emotivo importante"

Intervenuto ai microfoni de Il Mattino, Andrea Stramaccioni, allenatore, ha parlato così in vista di Inter-Napoli del 4 gennaio e di che partita si aspetta: «Un'Inter affamata che proverà a tenere alto il baricentro. Per il Napoli è un test emotivo importante: sono curioso di vedere la reazione dell'ambiente quando arriverà la prima frenata. È la gestione di quei momenti la chiave per lo scudetto».